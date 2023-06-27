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Александр Мостовой: Если из «Зенита» уйдут бразильцы, то Спартак приблизится по уровню игры

Завершившийся сезон 2022/2023 российской Премьер-лиги вновь обошелся без сенсаций – питерский «Зенит» в очередной раз стал чемпионом страны. 

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Важную роль в успехах «сине-бело-голубых» играют бразильские легионеры. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что их уход может изменить расклад сил в российском футболе. Следить за результатами матчей РПЛ и самыми актуальными новостями чемпионата России можно на сайте odds.ru.

После очередного чемпионства в РПЛ появились слухи об уходе нескольких бразильских легионеров из «Зенита». В частности, команду может покинуть Вендел и Малком, которыми интересуются европейские клубы. Эту ситуацию прокомментировал бывший футболист сборной России Александр Мостовой. «Слухи об уходе бразильцев каждый год всплывают в СМИ, но до сих пор все на месте, даже еще несколько подъехало. «Зениту» будет сложно пережить это лето, но состав не должен сильно измениться. Питерцы точно останутся в группе лидеров РПЛ, но если легионеры покинут Питер, появятся шансы у других команд. Например, Спартак точно приблизится по уровню игры, появится конкуренция».
По итогам сезона 2022/2023 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.     
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