Александр Мостовой: Если из «Зенита» уйдут бразильцы, то Спартак приблизится по уровню игры

Завершившийся сезон 2022/2023 российской Премьер-лиги вновь обошелся без сенсаций – питерский «Зенит» в очередной раз стал чемпионом страны.