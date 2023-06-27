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Лента новостей / В регионе

В Курске пройдет межрегиональная культурная эстафета «В силе памяти – сила единства»

1 июля на территории областного Дворца культуры пройдёт межрегиональная культурная эстафета «В силе памяти – сила единства».

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Открывают мероприятие Курская и Белгородская области в преддверии 80-летия Прохоровского танкового сражения. Начало в 16:00, вход свободный.

На мероприятии планируется подписать соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры Белгородской и Курской областей
Также пройдет выставка изделий ручной работы от лучших мастеров декоративно-прикладного творчества. Умельцы покажут мастер-шоу по лепке из глины и мастер-класс по изготовлению тряпичной народной куклы.

 Гости мероприятия увидят вышитую карту с достопримечательностями Белгородской области, которую вручную мастерили рукодельницы из 22 муниципалитетов региона.

  Культурную эстафету «В силе памяти – сила единства» завершит большой сводный концерт с участием профессиональных и самодеятельных солистов и лучших вокальных и танцевальных творческих коллективов Белгородской области. Позже ответный визит в рамках эстафеты памяти сделает Курская область.

 
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