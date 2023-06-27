Единое пособие получают более 26 тысяч курских родителей

С начала года ОСФР по Курской области назначило единое пособие.

Такую меру поддержки получили также более 1000 беременных женщин. Общая сумма выплат составила свыше 486 млн рублей.Для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие.С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего или любого другого. При этом семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.