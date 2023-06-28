Продолжается ремонт моста на «Боевой даче»
Ремонтные работы над мостом начались в начале июне.
Сейчас перекрыта половина моста, чтобы не препятствовать жителям города в посещении пляжей и парка.
Следующим этапом станет очистка бетонных поверхностей моста и усиление перекрытий. На этом же этапе будет проводиться установка закладных деталей под устройство перильных ограждений, непосредственно установка самих сварных стальных перил, а также деформационного шва, который уменьшит нагрузку на конструкцию, возникающую в результате погодных явлений.
На завершающем этапе будет смонтировано освещение арочной конструкции с двойной светодиодной гирляндой.
Завершение ремонта моста запланировано на конец августа текущего года.