Продолжается ремонт моста на «Боевой даче»

Ремонтные работы над мостом начались в начале июне.

На данный момент специалисты занимаются подготовкой к бетонированию среднего пролета моста. Также уже отремонтирована одна из опор моста и снята на ремонтируемом участке перильные ограждения. Вместо них пока установлены временные.Сейчас перекрыта половина моста, чтобы не препятствовать жителям города в посещении пляжей и парка.Следующим этапом станет очистка бетонных поверхностей моста и усиление перекрытий. На этом же этапе будет проводиться установка закладных деталей под устройство перильных ограждений, непосредственно установка самих сварных стальных перил, а также деформационного шва, который уменьшит нагрузку на конструкцию, возникающую в результате погодных явлений.На завершающем этапе будет смонтировано освещение арочной конструкции с двойной светодиодной гирляндой.Завершение ремонта моста запланировано на конец августа текущего года.