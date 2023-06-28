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Продолжается ремонт моста на «Боевой даче»

Ремонтные работы  над мостом начались в начале июне. 

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На данный момент специалисты занимаются подготовкой к бетонированию среднего пролета моста. Также уже отремонтирована одна из опор моста и снята на ремонтируемом участке перильные ограждения. Вместо них пока установлены временные.

 Сейчас перекрыта половина моста, чтобы не препятствовать жителям города в посещении пляжей и парка.

Следующим этапом станет очистка бетонных поверхностей моста и усиление перекрытий. На этом же этапе будет проводиться установка закладных деталей под устройство перильных ограждений, непосредственно установка самих сварных стальных перил, а также деформационного шва, который уменьшит нагрузку на конструкцию, возникающую в результате погодных явлений.

На завершающем этапе будет смонтировано освещение арочной конструкции с двойной светодиодной гирляндой.

 Завершение ремонта моста запланировано на конец августа текущего года.
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