Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске с 1 июля заработают бесплатные пересадки в общественном транспорте

С 1 июля в тестовом режиме запустят новую маршрутную сеть и введут пересадочные маршруты.

Читайте также

Бесплатная пересадка между маршрутами, которые обслуживают новые автобусы, будет производиться только при безналичном расчете. В течение 60 минут после оплаты первой поездки можно будет совершить 2 бесплатные пересадки.

При каждой пересадке необходимо прикладывать банковскую карту, которой производилась первая оплата, к валидатору или терминалу водителя. Повторного списания денежных средств со счета не произойдет, если пересадка произведена в течение 60 минут. 
Прикладывать карту стоит сразу же после посадки, чтобы избежать штрафа за безбилетный проезд. Сообщение о списании денежных средств придет по истечении 60 минут с момента оплаты.

Льготы по Карте жителя распространяются на все маршруты новой маршрутной сети. Историю поездок с учетом пересадок можно будет отслеживать в личном кабинете пассажира «билет46.рф». Если пассажир считает, что у него произошло необоснованное списание денежных средств при пересадке, необходимо сообщить эту информацию по телефону «горячей линии» 702-802 для проведения проверки.


 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В усадьбе А.А. Фета 1 июля состоится Летняя Ассамблея «АтмоСФЕРа Фета»

В Курской области провели вакцинацию диких животных

Продолжается ремонт моста на «Боевой даче»

Единое пособие получают более 26 тысяч курских родителей

В Курске пройдет межрегиональная культурная эстафета «В силе памяти – сила единства»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске