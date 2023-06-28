В Курске с 1 июля заработают бесплатные пересадки в общественном транспорте
С 1 июля в тестовом режиме запустят новую маршрутную сеть и введут пересадочные маршруты.
При каждой пересадке необходимо прикладывать банковскую карту, которой производилась первая оплата, к валидатору или терминалу водителя. Повторного списания денежных средств со счета не произойдет, если пересадка произведена в течение 60 минут.
Прикладывать карту стоит сразу же после посадки, чтобы избежать штрафа за безбилетный проезд. Сообщение о списании денежных средств придет по истечении 60 минут с момента оплаты.
Льготы по Карте жителя распространяются на все маршруты новой маршрутной сети. Историю поездок с учетом пересадок можно будет отслеживать в личном кабинете пассажира «билет46.рф». Если пассажир считает, что у него произошло необоснованное списание денежных средств при пересадке, необходимо сообщить эту информацию по телефону «горячей линии» 702-802 для проведения проверки.