В усадьбе А.А. Фета 1 июля состоится Летняя Ассамблея «АтмоСФЕРа Фета»
1 и 2 июля в усадьбе А.А. Фета пройдет летняя Ассамблея «АтмоСФЕРа Фета».
Также запланированы прогулки на лошадях, мастер-класс от художников, пленэр, дворянские игры, фотосессия в тематических локациях. Рекомендуемый возраст – 18+
2 июля пройдёт традиционный литературно-музыкальный праздник «Фетовские чтения» в новом формате «Фет – Мировой Поэт. Будет работать выставочная оранжерея, организуют творческие мастер-классы и детские активности, будет работать открытый микрофон.
Купить билеты можно в кассах краеведческого музея. Справки по телефонам: +7 (4712) 54-08-84 доб. 104; +7 (4712) 51-15-81. От краеведческого музея будет организован трансфер, количество мест ограничено