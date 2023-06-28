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В усадьбе А.А. Фета 1 июля состоится Летняя Ассамблея «АтмоСФЕРа Фета»

1 и 2 июля в усадьбе А.А. Фета пройдет летняя Ассамблея «АтмоСФЕРа Фета».

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На мероприятии выступит Губернаторский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина, известный сомелье Дмитрий Куликов создаст праздничное настроение на авторской дегустации, а закуски от ресторана «Моцарт» подчеркнут вкус вин.

Также запланированы прогулки на лошадях, мастер-класс от художников, пленэр, дворянские игры, фотосессия в тематических локациях. Рекомендуемый возраст – 18+

 2 июля пройдёт традиционный литературно-музыкальный праздник «Фетовские чтения» в новом формате «Фет – Мировой Поэт.  Будет работать выставочная оранжерея, организуют творческие мастер-классы и детские активности, будет работать открытый микрофон.

 Купить билеты можно в кассах краеведческого музея. Справки по телефонам: +7 (4712) 54-08-84 доб. 104; +7 (4712) 51-15-81. От краеведческого музея будет организован трансфер, количество мест ограничено
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