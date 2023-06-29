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в Музее Победы откроется выставка «Закат Цитадели»

Выставка приурочена к 80-летию Курской битвы.
Фото: Пресс-служба Музея Победы.

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5 июля в Музее Победы откроется новая экспозиция, представленная в рамках проекта «Шесть ударов Победы», приурочена к 80-летию начала Курской битвы.

В экспозицию войдут раритеты из фондов Музея Победы, а также предметы, найденные поисковым объединением «Витязь» во время раскопок в районах Курска, Орла и Белгорода.

Выставка уделяет особое внимание техническому аспекту сражения. Экспонаты расскажут о боевой технике и вооружении, которое использовалось противоборствующими сторонами. Посетители увидят детали артиллерийско-минометного вооружения, бронетехники, самолетов, оружия и т.д.

На мультимедийных дисплеях в рамках выставки гостям также представят фотографии, документы, кадры архивной кинохроники, справочную информацию.

 Выставка будет работать в Музее Победы до 31 декабря 2023 года.
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