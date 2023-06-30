Системы дополнительного образования продолжают свою работу на каникулах

В Курской области во время каникул продолжается работа системы дополнительного образования.





Так, на базе детского технопарка



В рамках туристско-краеведческой смены в летнем лагере «Монолит» Курский областной



Запись на программы осуществляется через АИС «Навигатор дополнительного образования детей» Курской области. кта «Образование» Так, на базе детского технопарка «Кванториум» в Железногорске и в Курске реализуются летние образовательные программы и мастер-классы. «Лаборатория безопасности» реализовывала свою программу в детском санатории «Соловушка», где с 1 по 21 июня отдыхали 350 детей.В рамках туристско-краеведческой смены в летнем лагере «Монолит» Курский областной центр туризма проводит программу «Азимут46» для детей, которые уже имеют опыт занятия туризмом. Курский государственный политехнический колледж разработал для ребят три летних программы: «Анаэробный тренинг», «Экология46», «Силовой фитнес».Запись на программы осуществляется через АИС «Навигатор дополнительного образования детей» Курской области.

В 20 районах и 4 городах Курской области в летний период продолжают свою работу 43 учреждения дополнительного образования. В них реализуется 209 дополнительных общеразвивающих программ, в том числе разработанных в рамках нацпрое