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Системы дополнительного образования продолжают свою работу на каникулах

В Курской области во время каникул продолжается работа системы дополнительного образования. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В 20 районах и 4 городах Курской области в летний период продолжают свою работу 43 учреждения дополнительного образования. В них реализуется 209 дополнительных общеразвивающих программ, в том числе разработанных в рамках нацпроекта «Образование».

Так, на базе детского технопарка «Кванториум» в Железногорске и в Курске реализуются летние образовательные программы и мастер-классы. «Лаборатория безопасности» реализовывала свою программу в детском санатории «Соловушка», где с 1 по 21 июня отдыхали 350 детей.

В рамках туристско-краеведческой смены в летнем лагере «Монолит» Курский областной центр туризма проводит программу «Азимут46» для детей, которые уже имеют опыт занятия туризмом. Курский государственный политехнический колледж разработал для ребят три летних программы: «Анаэробный тренинг», «Экология46», «Силовой фитнес».

  Запись на программы осуществляется через АИС «Навигатор дополнительного образования детей» Курской области.
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