Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» тестируется а Курске

Курская область, включая областной центр, на сегодняшний день является одним из пяти пилотных регионов, где проходит тестирование приложения.







Сервис создан для того, чтобы помочь гражданам России:- передавать показания приборов учета и следить за историей расходов из одного приложения;- контролировать график работ по капитальному ремонту;- следить за ежегодными отчетами управляющей организации;- участвовать в общедомовых собраниях онлайн;- подавать заявки в управляющую организацию и оперативно получать отчеты;- получать новости от управляющей организации.Приложение абсолютно бесплатно и доступно для скачивания на сервисах AppStore и Google Play.