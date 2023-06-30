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Лента новостей / В регионе

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» тестируется а Курске

Курская область, включая областной центр, на сегодняшний день является одним из пяти пилотных регионов, где проходит тестирование приложения.


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Сервис создан для того, чтобы помочь гражданам России:

- передавать показания приборов учета и следить за историей расходов из одного приложения;
- контролировать график работ по капитальному ремонту;
- следить за ежегодными отчетами управляющей организации;
- участвовать в общедомовых собраниях онлайн;
- подавать заявки в управляющую организацию и оперативно получать отчеты;
- получать новости от управляющей организации.

 Приложение абсолютно бесплатно и доступно для скачивания на сервисах AppStore и Google Play.
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