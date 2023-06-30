Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» тестируется а Курске
Курская область, включая областной центр, на сегодняшний день является одним из пяти пилотных регионов, где проходит тестирование приложения.
- передавать показания приборов учета и следить за историей расходов из одного приложения;
- контролировать график работ по капитальному ремонту;
- следить за ежегодными отчетами управляющей организации;
- участвовать в общедомовых собраниях онлайн;
- подавать заявки в управляющую организацию и оперативно получать отчеты;
- получать новости от управляющей организации.
Приложение абсолютно бесплатно и доступно для скачивания на сервисах AppStore и Google Play.