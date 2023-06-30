В школах города введена новая должность
В шестидесяти школах города введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
С апреля по июнь они проходили обучение по программе повышения квалификации в Армавирском государственном педагогическом университете.
Обучение было акцентировано на повышении профессиональных компетенций и современных педагогических подходов.
Советники познакомились с музейной педагогикой и лучшими практиками деятельности школьных театров. Ключевым моментом программы стал разбор кейсов по работе с «трудными» детьми.
Итогом обучения стала презентация групповых проектов, демонстрирующих результаты проделанной работы и новые подходы к воспитанию.