В школах города введена новая должность

В шестидесяти школах города введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.

Главной целью советника является решение широкого спектра задач, направленных на развитие личности подростков.С апреля по июнь они проходили обучение по программе повышения квалификации в Армавирском государственном педагогическом университете.Обучение было акцентировано на повышении профессиональных компетенций и современных педагогических подходов.Советники познакомились с музейной педагогикой и лучшими практиками деятельности школьных театров. Ключевым моментом программы стал разбор кейсов по работе с «трудными» детьми.Итогом обучения стала презентация групповых проектов, демонстрирующих результаты проделанной работы и новые подходы к воспитанию.