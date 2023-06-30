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В школах города введена новая должность

В шестидесяти школах города введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Главной целью советника является решение широкого спектра задач, направленных на развитие личности подростков.

С апреля по июнь они проходили обучение по программе повышения квалификации в Армавирском государственном педагогическом университете.

Обучение было акцентировано на повышении профессиональных компетенций и современных педагогических подходов.

Советники познакомились с музейной педагогикой и лучшими практиками деятельности школьных театров. Ключевым моментом программы стал разбор кейсов по работе с «трудными» детьми.

Итогом обучения стала презентация групповых проектов, демонстрирующих результаты проделанной работы и новые подходы к воспитанию.


 
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