Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:

 

Читайте также

Улица Челюскинцев – подготовительные работы на съездах.

Улица Льва Толстого – подготовительные работы на съездах.

Проезд от ул. 50 лет Октября до дома №110 по ул. 50 лет Октября – восстановление дождеприёмников.

Проспект Победы – восстановление перильного ограждения.

Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

 Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.


 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Новая схема маршрутов транспортной сети города Курска с 1 июля 2023 года

Продолжается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов

В школах города введена новая должность

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» тестируется а Курске

Системы дополнительного образования продолжают свою работу на каникулах

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске