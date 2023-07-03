В Курске создан оперативный штаб по информированию курян о новой маршрутной сети
С 1 июля в областном центре появились новые маршруты 3 типов: магистральные, городские и подвозящие, на которые вышли новые автобусы различного класса вместимости.
Первый день запуска новой маршрутной сети выявил ряд проблем, требующих доработки. В соцсетях куряне озвучили большое количество обращений с жалобами на обновленные маршруты, на сложность системы пересадок, особенно для пожилых граждан. Также в первый день запуска новой сети наблюдалось большое скопление пассажиров на некоторых остановках, более того, люди имели затруднения с новой нумерацией транспорта.
Было принято решение о увеличении количества автобусов на самых загруженных направлениях. Эта мера необходима, пока в Курск не поступили оставшиеся новые автобусы, поставку которых ожидают до конца лета. По городу продолжат движение коммерческие маршруты. Всего на них выйдет 80 транспортных средств.
Кроме того, к работе с пассажирами привлекут больше волонтеров, усилят информирование курян о работе новой маршрутной сети. Также на всех остановочных комплексах разместят схему маршрутной сети.
Схема в хорошем качестве доступна по ссылке: https://clck.ru/34s9rC#транспорт46#Курск