В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:







Проезд от ул. 50 лет Октября до дома №110 по ул. 50 лет Октября – восстановление дождеприёмников.Проезд от ул. 50 лет Октября до дома №128 по ул. 50 лет Октября – установка бортового камня.Проспект Победы – восстановление перильного ограждения.Ул. Красной Армии – укладка асфальта на люках (ночь).Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.