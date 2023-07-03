В Курске продолжается ремонт дорог
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Проезд от ул. 50 лет Октября до дома №128 по ул. 50 лет Октября – установка бортового камня.
Проспект Победы – восстановление перильного ограждения.
Ул. Красной Армии – укладка асфальта на люках (ночь).
Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.