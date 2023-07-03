В пенсионном фонде рассказали о графике выплат пенсий и пособий в июле
Отделение ОСФР по Курской области информирует граждан о графике выплат пенсий и пособий в июле.
Если единое пособие за июнь уже было получено, то следующее пособие за июль будет выплачено в августе.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за июнь будет перечислена 5 июля. Пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 7 июля.
Зачисление пенсий через кредитные учреждения – 10, 12, 20, 21 (перенос с 23 числа) июля. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком.