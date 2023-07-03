В пенсионном фонде рассказали о графике выплат пенсий и пособий в июле

Отделение ОСФР по Курской области информирует граждан о графике выплат пенсий и пособий в июле.

3 июля поступят единое пособие; выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет; ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет; пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет; иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в Социальный фонд от органов социальной защиты.Если единое пособие за июнь уже было получено, то следующее пособие за июль будет выплачено в августе.Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за июнь будет перечислена 5 июля. Пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 7 июля.Зачисление пенсий через кредитные учреждения – 10, 12, 20, 21 (перенос с 23 числа) июля. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком.