В Курске возобновлены бесплатные путешествия для школьников
В Курске возобновилась программа бесплатных путешествий для школьников.
Как сообщили в министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, в этом году в поездки отправятся 4000 ребят. В прошлом году цифра была в 1,5 раза меньше.
Школьники 5-9-х классов смогут поехать в бесплатные двухдневные путешествия по Курской области. Дети отправятся в экскурсионную поездку «Промтур». Программа позволит ее участникам познакомиться сразу с двумя лидерами промышленного туризма нашего региона — Курчатовской АЭС и Михайловским ГОКом.
Набор в экскурсионную группу ведётся. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8 (905) 154-01-90.