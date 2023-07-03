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Лента новостей / В регионе

В Курске возобновлены бесплатные путешествия для школьников

В Курске возобновилась программа бесплатных путешествий для школьников.


 

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Как сообщили в министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, в этом году в поездки отправятся 4000 ребят. В прошлом году цифра была в 1,5 раза меньше.

 Школьники 5-9-х классов смогут поехать в бесплатные двухдневные путешествия по Курской области. Дети отправятся в экскурсионную поездку «Промтур». Программа позволит ее участникам познакомиться сразу с двумя лидерами промышленного туризма нашего региона — Курчатовской АЭС и Михайловским ГОКом.

 Набор в экскурсионную группу ведётся. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8 (905) 154-01-90.
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