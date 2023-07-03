В Курске возобновлены бесплатные путешествия для школьников

В Курске возобновилась программа бесплатных путешествий для школьников.









Как сообщили в министерстве приоритетных проектов Как сообщили в министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области , в э

В этом году регион получил на эти цели федеральную поддержку в размере 20 млн рублей.том году в поездки отправятся 4000 ребят. В прошлом году цифра была в 1,5 раза меньше.Школьники 5-9-х классов смогут поехать в бесплатные двухдневные путешествия по Курской области. Дети отправятся в экскурсионную поездку «Промтур». Программа позволит ее участникам познакомиться сразу с двумя лидерами промышленного туризма нашего региона — Курчатовской АЭС и Михайловским ГОКом.Набор в экскурсионную группу ведётся. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8 (905) 154-01-90.