В Курске продолжает работать молочная кухня

Как рассказали в комитете соцобеспечения, на ней есть девять раздаточных пунктов.

Получать продукцию молочной кухни бесплатно имеют право малообеспеченные семьи и семьи, в которых одновременно родились трое и более детей.Продукты молочной кухни может приобрести любой желающий платно для своего ребенка в раздаточном пункте.Адреса и время работы раздаточных пунктов:№ 1 - улица Никитская, 10 (ежедневно с 13.00 до 17.15);№ 2 - улица Чехова, 9 (ежедневно с 12.30 до 17.15);№ 3 - улица Серегина, 15 (ежедневно с 12.30 до 17.15);№ 4 - проспект Ленинского Комсомола, 52 (ежедневно с 12.30 до 17.15);№ 5 - улица 50 лет Октября, 100 (ежедневно с 13.00 до 17.15);№ 6 - улица Республиканская, 42 (ежедневно с 14.00 до 17.15);№ 7 - улица Энгельса, 90 (ежедневно с 11.00 до 14.00);№ 8 - проезд Сергеева, 18 (ежедневно с 13.00 до 17.15);№ 9 – проезд А. Дериглазова , 9а (ежедневно с 13.00 до 17.15).Справку можно получить по номеру 35-67-11.