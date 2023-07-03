В Курске продолжает работать молочная кухня
Как рассказали в комитете соцобеспечения, на ней есть девять раздаточных пунктов.
Продукты молочной кухни может приобрести любой желающий платно для своего ребенка в раздаточном пункте.
Адреса и время работы раздаточных пунктов:
№ 1 - улица Никитская, 10 (ежедневно с 13.00 до 17.15);
№ 2 - улица Чехова, 9 (ежедневно с 12.30 до 17.15);
№ 3 - улица Серегина, 15 (ежедневно с 12.30 до 17.15);
№ 4 - проспект Ленинского Комсомола, 52 (ежедневно с 12.30 до 17.15);
№ 5 - улица 50 лет Октября, 100 (ежедневно с 13.00 до 17.15);
№ 6 - улица Республиканская, 42 (ежедневно с 14.00 до 17.15);
№ 7 - улица Энгельса, 90 (ежедневно с 11.00 до 14.00);
№ 8 - проезд Сергеева, 18 (ежедневно с 13.00 до 17.15);
№ 9 – проезд А. Дериглазова , 9а (ежедневно с 13.00 до 17.15).
Справку можно получить по номеру 35-67-11.