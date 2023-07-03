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Заявление на зачисление в 10-й класс можно подать на Госуслугах

В курских школах начался приём в 10-й класс.

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Заявление на зачисление должны подавать выпускники 9-х классов, даже если они планируют продолжить обучение в той же школе.
Направить заявление можно через Госуслуги. Сделать это могут родители или сами школьники, если они старше 14 лет. Заявление можно подать в ту же школу, либо перевестись в другую.

Если планируется поступление в другую школу или зачисление в класс с профильным обучением, порядок отбора нужно уточнять в школе.
Для записи в 10-й класс необходимо заполнить и отправить заявление и принести в школу оригиналы документов — перечень будет виден после заполнения заявления. В течение 5 рабочих дней после подачи оригиналов школа издаст акт о зачислении.

Уведомление о зачислении придёт в личный кабинет в течение нескольких дней после акта о зачислении.
Отправить заявление о зачислении в 10-й класс на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/600470/1/form.
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