Заявление на зачисление в 10-й класс можно подать на Госуслугах
В курских школах начался приём в 10-й класс.
Направить заявление можно через Госуслуги. Сделать это могут родители или сами школьники, если они старше 14 лет. Заявление можно подать в ту же школу, либо перевестись в другую.
Если планируется поступление в другую школу или зачисление в класс с профильным обучением, порядок отбора нужно уточнять в школе.
Для записи в 10-й класс необходимо заполнить и отправить заявление и принести в школу оригиналы документов — перечень будет виден после заполнения заявления. В течение 5 рабочих дней после подачи оригиналов школа издаст акт о зачислении.
Уведомление о зачислении придёт в личный кабинет в течение нескольких дней после акта о зачислении.
Отправить заявление о зачислении в 10-й класс на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/600470/1/form.