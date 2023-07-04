В Курск поступили первые средства на модернизацию трамвайной сети

Городу требуется полная замена рельсового и сетевого хозяйства, трамвайного депо и подвижного состава. Обновить необходимо 42,6 км трамвайных путей, реконструировать 8 тяговых подстанций и депо, закупить 22 односекционных трамвая «Львенок». Первый трамвай, специально разработанный для Курска, уже прибыл в город в марте 2023 года, на нем проходит обучение местных специалистов.Выделены первые 443,5 млн рублей для проекта модернизации. Средства будут направлены на закупку подвижного состава.Общая стоимость проекта составляет 12,9 млрд рублей.Реализация проекта позволит к 2035 году увеличить пассажиропоток до 8 млн пассажиров в год.Напомним, что администрация Курской области и компания «Мовиста Регионы» подписали концессионное соглашение по модернизации электротранспорта города Курска сроком на 25 лет в августе 2022 года. Все объекты концессионного соглашения будут введены в эксплуатацию в 2024 году.