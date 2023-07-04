в Курске продолжается строительство пристройки к зданию школы №45
Строительство проходит в рамках национального проекта «Образование».
После окончания государственной итоговой аттестации подрядчиком увеличено число строителей, которые занимаются гидроизоляцией, монтажом фундаментных блоков и плит перекрытия. Уже завязан арматурный каркас подземной части переходной галереи и начался монтаж блоков стен подвала.
В ведомстве подчеркнули, что расширение учебных площадей позволит увеличить число обучающихся и сделать образовательный процесс более комфортным.