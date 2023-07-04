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в Курске продолжается строительство пристройки к зданию школы №45

Строительство проходит в рамках национального проекта «Образование».

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Работы начались в первом квартале 2023 года. Новое крыло здания позволит увеличить число обучающихся на 225 человек, и уже в декабре 2023 года школьники сядут за парты в новых современных классах.

После окончания государственной итоговой аттестации подрядчиком увеличено число строителей, которые занимаются гидроизоляцией, монтажом фундаментных блоков и плит перекрытия. Уже завязан арматурный каркас подземной части переходной галереи и начался монтаж блоков стен подвала.

 В ведомстве подчеркнули, что расширение учебных площадей позволит увеличить число обучающихся и сделать образовательный процесс более комфортным.
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