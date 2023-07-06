В двух школах Касторенского района продолжается капитальный ремонт

В обеидут комплексные работы. В зданиях заменят все коммуникации, приведут в порядок фундамент, цоколь и отмостку, отремонтируют вентиляцию, отопление, проведут внутренние отделочные работы.Касторенской школе №1 на ремонт выделено свыше 53 млн рублей, работы выполнены на 59%, есть отставание от графика. Руководитель подрядной организации обещал увеличить количество рабочих и взять объект под личный контроль.В Новокасторенской школе сумма контракта превышает 58 млн рублей. Здесь ремонт выполнен на 73%, риска срыва сроков на данный момент нет. Обеим школам выделены дополнительные деньги на обновление мебели и закупку оборудования. 1 сентября работы должны быть закончены.