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В двух школах Касторенского района продолжается капитальный ремонт

 Продолжается капитальный ремонт Касторенской школы №1 и Новокасторенской школы. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 В обеих школах идут комплексные работы. В зданиях заменят все коммуникации, приведут в порядок фундамент, цоколь и отмостку, отремонтируют вентиляцию, отопление, проведут внутренние отделочные работы.

 Касторенской школе №1 на ремонт выделено свыше 53 млн рублей, работы выполнены на 59%, есть отставание от графика. Руководитель подрядной организации обещал увеличить количество рабочих и взять объект под личный контроль.

  В Новокасторенской школе сумма контракта превышает 58 млн рублей. Здесь ремонт выполнен на 73%, риска срыва сроков на данный момент нет. Обеим школам выделены дополнительные деньги на обновление мебели и закупку оборудования. 1 сентября работы должны быть закончены.
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