Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Биографии участников Курской битвы увековечены в Музее Победы

Более 10 тысяч биографий участников сражения на Курской дуге загрузили пользователи в исторический проект «Лица Победы». 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

Читайте также

 В преддверии 80-летия Курской битвы был создан специальный раздел в «Лицах Победы». Мы объявили о сборе семейных историй и биографий участников этого сражения. Необходимо было загрузить историю на портал и вставить в текст ключевую фразу — «участник Курской битвы». После одобрения модератором истории загружались в тематический раздел, — рассказал руководитель проекта «Лица Победы» Андрей Широков.

Среди собранных материалов — биографии танкистов, летчиков, снайперов, пехотинцев и других участников сражения на Курской дуге.

Каждый, кто внес сведения о своих родных в цифровой архив проекта, может прийти в Музей Победы и показать своим детям и внукам истории и фотографии их предков на большом экране в зале мультимедийном зале «Лица Победы».

Также все истории доступны онлайн на сайте проекта https://historydepositarium.ru/kurskayaduga/

 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Стартовала вторая волна записи в первый класс

В Курске устанавливают оборудование для дрессировки собак

Вступают в силу новые правила технического обслуживания газового оборудования

В Курске продолжается ремонт дорог

Многодетные семьи могут оформить выплаты на погашение ипотеки

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске