Биографии участников Курской битвы увековечены в Музее Победы
Более 10 тысяч биографий участников сражения на Курской дуге загрузили пользователи в исторический проект «Лица Победы».
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Среди собранных материалов — биографии танкистов, летчиков, снайперов, пехотинцев и других участников сражения на Курской дуге.
Каждый, кто внес сведения о своих родных в цифровой архив проекта, может прийти в Музей Победы и показать своим детям и внукам истории и фотографии их предков на большом экране в зале мультимедийном зале «Лица Победы».
Также все истории доступны онлайн на сайте проекта https://historydepositarium.ru/kurskayaduga/