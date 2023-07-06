В Курске продолжается ремонт дорог
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Ул. Ямская – подготовительные работы на съездах.
Ул. Марата - подготовительные работы на съездах.
Ул. Бутко - подготовительные работы на съездах.
Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.