В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:





Ул. Красной Армии – восстановление съездов.Ул. Ямская – подготовительные работы на съездах.Ул. Марата - подготовительные работы на съездах.Ул. Бутко - подготовительные работы на съездах.Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.