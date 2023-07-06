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Вступают в силу новые правила технического обслуживания газового оборудования

С 1 сентября 2023 года техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут заниматься только газораспределительные организации. 

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 В настоящее время на территории Курской области 43 таких организации.
Сейчас работы по техническому обслуживанию и ремонту осуществляются различными специализированными организациями. Это усложняет проведение неотложных аварийно-восстановительных работ.

По новым правилам обслуживанием и ремонтом газовых сетей в жилых домах будет заниматься одна специализированная организация по договорам, заключенным с управляющими организациями и собственниками жилых помещений.

Также правилами установлены регламентированные сроки проверки работоспособности дымовых и вентиляционных каналов, теперь эти работы должны быть проведены 3 раза в год в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь.



 
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