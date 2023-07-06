В Курске устанавливают оборудование для дрессировки собак

В парке КЗТЗ и в сквере Героев 16-й Воздушной армии устанавливают оборудование для дрессировки собак.

На обслуживании комитете городского хозяйства находится пять площадок для выгула. Такие пространства, где горожане могут гулять со своими четвероногими любимцами, размещены на улице Серегина, в сквере «Молодежный», в лесопарковой зоне по проспекту Вячеслава Клыкова и на двух ранее упомянутых территориях.Так как не везде присутствует все необходимое для тренировок животных, было решено закупить и установить специальное оборудование.Теперь в парке КЗТЗ и в сквере Героев 16-й Воздушной армии появятся стойки с покрышкой, балансиры, бумы для дрессировок и трамплины, барьеры разной высоты, а также бетонные скамьи и урны.