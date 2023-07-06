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В Курске устанавливают оборудование для дрессировки собак

В парке КЗТЗ и в сквере Героев 16-й Воздушной армии устанавливают оборудование для дрессировки собак.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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На обслуживании комитете городского хозяйства  находится пять площадок для выгула. Такие пространства, где горожане могут гулять со своими четвероногими любимцами, размещены на улице Серегина, в сквере «Молодежный», в лесопарковой зоне по проспекту Вячеслава Клыкова и на двух ранее упомянутых территориях.

Так как не везде присутствует все необходимое для тренировок животных, было решено закупить и установить специальное оборудование.
Теперь в парке КЗТЗ и в сквере Героев 16-й Воздушной армии появятся стойки с покрышкой, балансиры, бумы для дрессировок и трамплины, барьеры разной высоты, а также бетонные скамьи и урны.


 
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