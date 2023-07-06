В Курске устанавливают оборудование для дрессировки собак
В парке КЗТЗ и в сквере Героев 16-й Воздушной армии устанавливают оборудование для дрессировки собак.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Так как не везде присутствует все необходимое для тренировок животных, было решено закупить и установить специальное оборудование.
Теперь в парке КЗТЗ и в сквере Героев 16-й Воздушной армии появятся стойки с покрышкой, балансиры, бумы для дрессировок и трамплины, барьеры разной высоты, а также бетонные скамьи и урны.