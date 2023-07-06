Стартовала вторая волна записи в первый класс
Сегодня на портале госуслуг стартовала вторая волна записи в первый класс.
Чтобы записать ребёнка в школу на Госуслугах, нужно:
- заполнить электронную форму заявления https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form;
- посетить школу с оригиналами документов.
Приём заявок продлится до 5 сентября.
На втором этапе детей зачисляют на свободные места в порядке очередности, поэтому тем, кто хочет отдать ребёнка в школу не по месту проживания, стоит поторопиться.
Уведомление о зачислении придёт в личный кабинет в течение 6 рабочих дней после завершения приёма заявлений. Если уведомление не пришло, необходимо обратиться в школу.