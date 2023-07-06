Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Стартовала вторая волна записи в первый класс

Сегодня на портале госуслуг стартовала вторая волна записи в первый класс. 

Читайте также

Куряне могут подать заявления не по месту регистрации. Ребенка запишут в желаемую школу при наличии там свободных мест.
Чтобы записать ребёнка в школу на Госуслугах, нужно:

- заполнить электронную форму заявления https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form;
- посетить школу с оригиналами документов.
Приём заявок продлится до 5 сентября.

На втором этапе детей зачисляют на свободные места в порядке очередности, поэтому тем, кто хочет отдать ребёнка в школу не по месту проживания, стоит поторопиться.

Уведомление о зачислении придёт в личный кабинет в течение 6 рабочих дней после завершения приёма заявлений. Если уведомление не пришло, необходимо обратиться в школу.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске устанавливают оборудование для дрессировки собак

Вступают в силу новые правила технического обслуживания газового оборудования

В Курске продолжается ремонт дорог

Многодетные семьи могут оформить выплаты на погашение ипотеки

Биографии участников Курской битвы увековечены в Музее Победы

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске