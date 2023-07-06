В Курске идет подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Курской битве

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел заседание по подготовке и проведению в регионе празднования 80-й годовщины Победы в Курской битве.

В Курской области уже начались праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Курской битве. Главным из них должно стать открытие первой очереди мемориального комплекса в Поныровском районе 23 августа. На сегодня участие в памятных событиях подтвердили делегации из 40 регионов страны.В этот день утром состоится возложение венков в память о подвиге советских воинов на мемориальном комплексе в Курске. После этого делегация на Поезде Победы направится в Поныри, где состоится торжественное открытие железнодорожной станции после реконструкции.На территории комплекса «Курская битва» организуют концертную площадку. В вечернее время будет открыта первая очередь мемориала и пройдет закладка камня под вторую. Для гостей на сцене выступит Юрий Башмет, а на Красной площади Курска состоится праздничный концерт ансамбля песни и пляски имени Александрова.