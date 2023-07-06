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«УК Курска» переложила на жильцов свою задолженность перед ресурсоснабжающей организацией.

Специалисты Государственной жилищной инспекции Курской области проверили порядок расчета размера платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в домах, которые обслуживает ООО «УК Курска».

 

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 По обращению жильцов в отношении управляющей организации были проведены внеплановые документарные проверки в связи с неправомерным начислением платы. Установлено, что ООО «УК Курска» попыталась переложить на жителей сумму задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, которую РСО взыскала с нее в Арбитражном суде Курской области.

 В результате проведенных Госжилинспекцией мероприятий ООО «УК Курска» сделала перерасчет платы за содержание общего имущества. Сумма перерасчета составила около 2,13 млн рублей. Права жителей 52 многоквартирных домов восстановлены.
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