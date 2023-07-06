«УК Курска» переложила на жильцов свою задолженность перед ресурсоснабжающей организацией.

Специалисты Государственной жилищной инспекции Курской области проверили порядок расчета размера платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в домах, которые обслуживает ООО «УК Курска».





По обращению жильцов в отношении управляющей организации были проведены внеплановые документарные проверки в связи с неправомерным начислением платы. Установлено, что ООО «УК Курска» попыталась переложить на жителей сумму задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, которую РСО взыскала с нее в Арбитражном суде Курской области.В результате проведенных Госжилинспекцией мероприятий ООО «УК Курска» сделала перерасчет платы за содержание общего имущества. Сумма перерасчета составила около 2,13 млн рублей. Права жителей 52 многоквартирных домов восстановлены.