«УК Курска» переложила на жильцов свою задолженность перед ресурсоснабжающей организацией.
Специалисты Государственной жилищной инспекции Курской области проверили порядок расчета размера платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в домах, которые обслуживает ООО «УК Курска».
В результате проведенных Госжилинспекцией мероприятий ООО «УК Курска» сделала перерасчет платы за содержание общего имущества. Сумма перерасчета составила около 2,13 млн рублей. Права жителей 52 многоквартирных домов восстановлены.