В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:







Ул. Красной Армии – восстановление тротуаров.Ул. Перекальского – устройство тротуара.Ул. Ямская - подготовительные работы на съездах.Привокзальная площадь – восстановление тротуаров.Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.