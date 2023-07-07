В Курске пожарную обстановку контролирует группа экстренного реагирования

Пожарную обстановку в Курске контролирует группа экстренного реагирования на мотоциклах и квадроцикле 1-й специализированной пожарно-спасательной части.







Наиболее пристальное внимание спасатели уделяют территориям вблизи детских оздоровительных лагерей, находящихся рядом с лесными массивам.С 1 апреля они провели более 50 рейдов. Не остаются без внимания огнеборцев неорганизованные пляжи, где нередко отдыхают граждане.Мобильная техника позволяет добраться до самых скрытых мест. Информацию, полученную в ходе рейда спасатели передают инспекторскому составу, которые во взаимодействии с полицией принимают меры по выдворению нарушителей общественного порядка и безответственно относящихся к своей безопасности граждан.