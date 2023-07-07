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В Курске пожарную обстановку контролирует группа экстренного реагирования

Пожарную обстановку в Курске контролирует группа экстренного реагирования на мотоциклах и квадроцикле 1-й специализированной пожарно-спасательной части.


Фото из официальной группы ВК Город Курск

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С 1 апреля они провели более 50 рейдов. Не остаются без внимания огнеборцев неорганизованные пляжи, где нередко отдыхают граждане.

Мобильная техника позволяет добраться до самых скрытых мест. Информацию, полученную в ходе рейда спасатели передают инспекторскому составу, которые во взаимодействии с полицией принимают меры по выдворению нарушителей общественного порядка и безответственно относящихся к своей безопасности граждан.
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