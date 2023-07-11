Продолжается реформа общественного транспорта в Курской области

Устраняются проблемные вопросы первых дней. До поступления в Курск новой партии автобусов продолжают работу 11 коммерческих маршрутов. Ожидается, что новый транспорт прибудет в областной центр до конца июля.Кроме того, Министерством транспорта и автомобильных дорог проведен опрос жителей Курска для оценки проведения реформы общественного транспорта. Среди основных вопросов, требующих доработки, выделены проблемы с неработающими кондиционерами, оплатой проезда и долгим временем ожидания нужного транспорта.На ряде маршрутов будет изменена трассировка и увеличится средняя эксплуатационная скорость. Кроме того, отрегулируют работу светофоров, чтобы автобусы не стояли в пробках. Эти корректировки будут вноситься в течение июля и августа.Отдельно Роман Старовойт поручил проработать вопрос подготовки резерва для перевозки в преддверии 1 сентября и начала учебного года, когда пассажиров станет больше.