Продолжается реформа общественного транспорта в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт провел рабочее совещание по вопросу реализации реформы общественного транспорта в Курской области.
Кроме того, Министерством транспорта и автомобильных дорог проведен опрос жителей Курска для оценки проведения реформы общественного транспорта. Среди основных вопросов, требующих доработки, выделены проблемы с неработающими кондиционерами, оплатой проезда и долгим временем ожидания нужного транспорта.
На ряде маршрутов будет изменена трассировка и увеличится средняя эксплуатационная скорость. Кроме того, отрегулируют работу светофоров, чтобы автобусы не стояли в пробках. Эти корректировки будут вноситься в течение июля и августа.
Отдельно Роман Старовойт поручил проработать вопрос подготовки резерва для перевозки в преддверии 1 сентября и начала учебного года, когда пассажиров станет больше.