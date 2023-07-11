В городе продолжает действовать особый противопожарный режим

Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что в связи с действием режима на территории Курской области действует ряд ограничений.

Запрещено посещение лесных урочищ и проезд всех видов автотранспорта по лесным дорогам, за исключением проезда спецтехники служб экстренного реагирования и служебного транспорта администрации города, а также проезда к месту проживания. Также под запретом находятся разведение костров и использование открытого огня и мангалов на территории не только лесов, но и всего города.Спасатели убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают, что за их нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:– на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;– на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;– на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.За нарушение правил пожарной безопасности во время противопожарного режима также предусмотрены административные штрафы:- на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей;- на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей;- на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.