В городе продолжает действовать особый противопожарный режим
Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что в связи с действием режима на территории Курской области действует ряд ограничений.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Спасатели убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают, что за их нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:
– на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;
– на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;
– на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности во время противопожарного режима также предусмотрены административные штрафы:
- на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.