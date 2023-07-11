В Курской области откроется памятник Героям и командирам соединений 70-й армии

12 июля у села Молотычи Фатежского района на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» состоятся мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия победы в Курской битве.

Там откроется памятник Героям и командирам соединений 70-й армии, которые остановили врага в июле 1943 года на Тепловских, Молотычевских и Ольховатских высотах.Посетителей ждёт театрализованный концерт «Дорогами войны, дорогами победы…», подготовленный колледжем культуры и филармонией. Зрители смогут стать непосредственными участниками концерта. В общую концепцию мероприятия будут включены исторические документы, музыка с танцем, световое и огненное шоу, интерактивные панели.Также запланировано выступление народной артистки России Надежды Крыгиной совместно с вокальным ансамблем «Русский стиль».Программа мероприятия:7:30 – литургия в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла проводится епископом Железногорским и Льговским Паисием с духовенством;9:00 – открытие памятника Героям и командирам соединений 70-й армии;9:45 - 12:00 — концертная программа;10:30 – угощение участников мероприятия солдатской кашей.