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В Курской области откроется памятник Героям и командирам соединений 70-й армии

12 июля у села Молотычи Фатежского района на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» состоятся мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия победы в Курской битве. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Там откроется памятник Героям и командирам соединений 70-й армии, которые остановили врага в июле 1943 года на Тепловских, Молотычевских и Ольховатских высотах.

Посетителей ждёт театрализованный концерт «Дорогами войны, дорогами победы…», подготовленный колледжем культуры и филармонией. Зрители смогут стать непосредственными участниками концерта. В общую концепцию мероприятия будут включены исторические документы, музыка с танцем, световое и огненное шоу, интерактивные панели.

Также запланировано выступление народной артистки России Надежды Крыгиной совместно с вокальным ансамблем «Русский стиль».

Программа мероприятия:
7:30 – литургия в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла проводится епископом Железногорским и Льговским Паисием с духовенством;
9:00 – открытие памятника Героям и командирам соединений 70-й армии;
9:45 - 12:00 — концертная программа;
10:30 – угощение участников мероприятия солдатской кашей.
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