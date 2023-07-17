Два проекта центра «Лира» стали обладателями федеральных грантов

Два проекта городского культурного центра «Лира» стали обладателями федеральных грантов.





Совместно с областным благотворительным общественным фондом «Венец Добра» будет реализован проект «Дни казачьей культуры «Казацкая слобода».Проектом предусмотрена организация концерта «Казацкая слобода», ярмарки народных ремесел, показательных выступлений военно-патриотических клубов, конкурса авторской песни, мастер-классов, смотра казачьих костюмов, дегустационной выставки и других мероприятий. Сумма гранта составила 257 тыс.рублей.Совместно с автономной некоммерческой организацией «Горизонт» культурный центр «Лира» реализует проект «Межрегиональный мотопробег Курская дуга - 2023», посвященный 80-й годовщине победы в Курской битве.В ходе мотопробега, проходящего по территории Курской и Орловской областей, будут посещаться мемориал, проводиться митинги с возложением цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны.Завершится мотопробег в Курске на территории тренировочной базы ДОСААФ торжественным концертом. Сумма гранта составила 368 тыс.400 рублей.