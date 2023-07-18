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В малочисленные поселки и деревни проведут высокоскоростной мобильный интернет

 На портале госуслуг стартовало голосование, в результате которого будут выбраны малочисленные поселки и деревни, в которых проведут высокоскоростной мобильный интернет в 2024 году.

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Критерии отбора:
● сёла, деревни, хутора с населением от 100 до 500 человек (по итогам переписи 2021 г.);
● отсутствие доступа к мобильному интернету.

 Проголосовать можно на «Госуслугах» – https://www.gosuslugi.ru/inet и в бумажном виде по почте – в письме нужно указать имя, адрес регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдаются голоса. Направить письмо необходимо в Минцифры РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр. 2.

  Онлайн-голосование продлится до 13 августа включительно. По почте письма будут принимать до 10 сентября. 45 населенных пунктов, за которые отдадут наибольшее количество голосов в Курской области, подключат к 4G в 2024 году. Список опубликуют на портале «Госуслуги» 18 декабря 2023 года.
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