Курян приглашают присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского флага»
Музей Победы приглашает жителей Курской области присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского флага».
Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики смогут все желающие. Для этого необходимо до 14 августа загрузить фотографию российского флага на сайт https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/...
Самые оригинальные работы в день праздника будут размещены в виртуальной выставке, которая откроется 22 августа на сайте Музея Победы. Многочисленные фотографии превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора.