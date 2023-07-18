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Курян приглашают присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского флага»

Музей Победы приглашает жителей Курской области присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского флага».

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Всероссийская акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа. В этот день на сайте культурного учреждения появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей страны.

Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики смогут все желающие. Для этого необходимо до 14 августа загрузить фотографию российского флага на сайт https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/...

Самые оригинальные работы в день праздника будут размещены в виртуальной выставке, которая откроется 22 августа на сайте Музея Победы. Многочисленные фотографии превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора.



 
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