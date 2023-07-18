Многодетные семьи могут получить выплату на погашение ипотеки
Многодетные семьи могут подать заявку на выплату в сумме до 450 000 рублей на погашение ипотеки через Госуслуги.
Заявление можно подать на Госуслугах. Оператор программы АО «ДОМ.РФ» проверит заявление и самостоятельно запросит всю необходимую информацию у кредитора, ФНС и Росреестра. При положительном решении оператор перечислит одобренную сумму напрямую кредитору для погашения ипотеки.
Помощь от государства положена семьям, в которых с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. родился третий или последующий ребёнок, а кредитный договор заключён до 1 июля 2024 г. Для участия в программе учитываются также усыновлённые дети.