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Многодетные семьи могут получить выплату на погашение ипотеки

Многодетные семьи могут подать заявку на выплату в сумме до 450 000 рублей на погашение ипотеки через Госуслуги.


 

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Эту выплату назначают в рамках программы помощи многодетным семьям в погашении основного долга или процентов по ипотеке, оформленной на покупку или строительство жилья.

Заявление можно подать на Госуслугах. Оператор программы АО «ДОМ.РФ» проверит заявление и самостоятельно запросит всю необходимую информацию у кредитора, ФНС и Росреестра. При положительном решении оператор перечислит одобренную сумму напрямую кредитору для погашения ипотеки.

Помощь от государства положена семьям, в которых с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. родился третий или последующий ребёнок, а кредитный договор заключён до 1 июля 2024 г. Для участия в программе учитываются также усыновлённые дети.


 
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