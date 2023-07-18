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В Курской области стартовала декада безопасности

Сотрудники региональной Госавтоинспекции с 17 по 22 июля проведут цикл мероприятий по выявлению за рулем водителей в состоянии опьянения и происшествий, связанных с выездом на встречную полосу.

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За управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.


Выезд на встречную полосу – одно из самых грубых нарушений при вождении транспортного средства.

Госавтоинспекция Курской области напоминает, что в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд на полосу встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления влечёт наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством сроком от 4 до 6 месяцев.


 
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