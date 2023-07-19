В Курске состоится тематическая программа «Курс на чтение»
Мероприятие пройдет 19 июля в 17.00 часов при поддержке комитета культуры города Курска в парке Героев Гражданской войны.
- «ПОЭТические чтения», которые позволят молодым курским поэтам, членам литературного объединения «Живые стихи соловьиного края» представить произведения собственного сочинения;
- фотовыставка «Лит_портрет молодого поколения 2023», на которой будут представлены фотоработы читающей молодежи города Курска;
- творческая лаборатория #Дети_При_Деле», в рамках которой пройдет увлекательный мастер-класс по изготовлению книжной закладки в технике бумажного моделирования;
- летний БИБЛИОпленэр предоставит возможность почитателям изобразительного искусства проявить свои художественные таланты на мольберте;
- тематическая фотозона «Книга_Время_Мы» позволит всем желающим сделать яркие фотоснимки на память;
- книжно-иллюстративная экспозиция «Молодежный ЧИТАЙмер».
В программе музыкальные номера в исполнении талантливой молодежи, яркий летний аквагрим, интерактивные игры, конкурсы и викторины.
Тематические программы в рамках проекта «Летний парк чтения» пройдут:
19 июля
10.00 - спортивно-игровая площадка (17-й Степной переулок);
11.00 - парк ДК Железнодорожников;
17.00 - парк Героев Гражданской войны.
20 июля
11.00 - парк им. Дзержинского;
11.00 - парк КЗТЗ;
17.00 - пл. Рокоссовского.