В Курске продолжаются дорожные работы

Сегодня в Курске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:







Ул. Перекальского – устройство тротуаров.Внутриквартальный проезд между заводом «Аккумулятор» и ТЭЦ по пр-ту Ленинского Комсомола – восстановление тротуаров.Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.