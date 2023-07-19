В Курске продолжаются дорожные работы
Сегодня в Курске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Внутриквартальный проезд между заводом «Аккумулятор» и ТЭЦ по пр-ту Ленинского Комсомола – восстановление тротуаров.
Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.