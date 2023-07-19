В Курске демонтируют вывески не соответствующие Правилам благоустройства

С начала этого года демонтировано 490 рекламных вывесок, которые не соответствуют Правилам благоустройства.

Согласно требованиям, собственник, получивший уведомление о ненормативном размещении вывески, должен демонтировать ее самостоятельно. На это отводится срок до 20 рабочих дней. Если же владелец не убрал рекламную конструкцию, тогда меры по демонтажу будут приняты комитетом архитектуры и градостроительства совместно с управлением по делам ГО и ЧС. На сегодняшний день силами ГО и ЧС произведен демонтаж 18 незаконных рекламных конструкций.Сотрудники комитета отмечают, что в части незаконных рекламных конструкций, уже выдано 64 предписания о необходимости демонтажа 83 вывесок. Одновременно направлено 37 обращений в УМВД России по городу Курску по вопросу привлечения к административной ответственности лиц, допустивших установку и эксплуатацию рекламных конструкций, без разрешений.