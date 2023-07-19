В Курске демонтируют вывески не соответствующие Правилам благоустройства
С начала этого года демонтировано 490 рекламных вывесок, которые не соответствуют Правилам благоустройства.
Сотрудники комитета отмечают, что в части незаконных рекламных конструкций, уже выдано 64 предписания о необходимости демонтажа 83 вывесок. Одновременно направлено 37 обращений в УМВД России по городу Курску по вопросу привлечения к административной ответственности лиц, допустивших установку и эксплуатацию рекламных конструкций, без разрешений.