В Судже атаковали автомобильную и железнодорожную станцию

Вооруженные силы Украины атаковали автомобильную и железнодорожную станцию Суджа в Курской области.

Об этом сообщает губернатор Роман Старовойт.Украинские войска выпустили по территории станции по меньшей мере три боеприпаса, предположительно, это были ракеты РСЗО «Град».Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения. Пострадавших нет.Помимо этого, ВСУ обстреляли село Гуево в полутора километрах от границы с Украиной. На территории населенного пункта разорвалось несколько минометных мин.