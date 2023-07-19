Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Судже атаковали автомобильную и железнодорожную станцию

Вооруженные силы Украины атаковали автомобильную и железнодорожную станцию Суджа в Курской области.

Читайте также

Об этом сообщает губернатор Роман Старовойт.

Украинские войска выпустили по территории станции по меньшей мере три боеприпаса, предположительно, это были ракеты РСЗО «Град».
Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения. Пострадавших нет.

Помимо этого, ВСУ обстреляли село Гуево в полутора километрах от границы с Украиной. На территории населенного пункта разорвалось несколько минометных мин.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске продолжается ремонт дорог

Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

В Льгове продолжается благоустройство Красной площади

Куряне могут получить бумажные копии электронных документов

В курской поликлинике №4 продолжается ремонт

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске