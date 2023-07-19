Куряне могут получить бумажные копии электронных документов

Жители Курской области могут выбрать, в каком виде получить результат оказанных государственных и муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

С этого года курянам стало доступно получение бумажных копий электронных документов, поступающих в личный кабинет на портале госуслуг; они имеют юридическую силу наравне с подлинником.Чтобы получить бумажную копию, нужно обратиться в филиал МФЦ, предъявить документ, удостоверяющий личность и сообщить номер заявления. После этого будет выдан заверенный печатью документ, который имеет юридическую силу.Услуга оказывается в день обращения и является бесплатной.