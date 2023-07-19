Куряне могут получить бумажные копии электронных документов
Жители Курской области могут выбрать, в каком виде получить результат оказанных государственных и муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Чтобы получить бумажную копию, нужно обратиться в филиал МФЦ, предъявить документ, удостоверяющий личность и сообщить номер заявления. После этого будет выдан заверенный печатью документ, который имеет юридическую силу.
Услуга оказывается в день обращения и является бесплатной.