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Куряне могут получить бумажные копии электронных документов

Жители Курской области могут выбрать, в каком виде получить результат оказанных государственных и муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

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С этого года курянам стало доступно получение бумажных копий электронных документов, поступающих в личный кабинет на портале госуслуг; они имеют юридическую силу наравне с подлинником.

Чтобы получить бумажную копию, нужно обратиться в филиал МФЦ, предъявить документ, удостоверяющий личность и сообщить номер заявления. После этого будет выдан заверенный печатью документ, который имеет юридическую силу.
Услуга оказывается в день обращения и является бесплатной.
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