В Льгове продолжается благоустройство Красной площади
В Льгове продолжается благоустройство Красной площади, площади перед ЦУМом и сквера районного Дома культуры.
Фото из официальной группы ВК Курская область
В настоящее время уложено 20% плиточного покрытия. Полностью проложен электрический кабель, установлены закладные детали под столбы освещения. В конце августа ожидается поставка малых архитектурных форм.
Здесь появятся новые скамейки, навес с качелями и нестационарный торговый объект, информационные и навигационные стенды. Закончить все работы планируется в октябре 2023 года.