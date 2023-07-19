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В Льгове продолжается благоустройство Красной площади

В Льгове продолжается благоустройство Красной площади, площади перед ЦУМом и сквера районного Дома культуры.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Преобразования ведутся в соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда». Проект благоустройства территории в 2022 году признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.


В настоящее время уложено 20% плиточного покрытия. Полностью проложен электрический кабель, установлены закладные детали под столбы освещения. В конце августа ожидается поставка малых архитектурных форм.

  Здесь появятся новые скамейки, навес с качелями и нестационарный торговый объект, информационные и навигационные стенды. Закончить все работы планируется в октябре 2023 года.
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