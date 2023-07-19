Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

28 июля с 09:00 до 16:00 специалисты Курского регионального отделения Ассоциации юристов России проведут прием граждан.

Консультации можно будет получить по земельным и наследственным правоотношениям, взысканию задолженности, защите прав потребителей и другим вопросам.Консультировать будут юристы Курского регионального отделения АЮР, преподаватели юридического факультета КГУ, сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Курской области, представители правовой службы Управления МВД России по Курской области, адвокаты Адвокатской палаты Курской области.Консультацию можно получить на базе Центра бесплатной юридической помощи АЮР по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123.Уточнить подробности можно по телефонам 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22.