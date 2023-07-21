На улице Ленина начались ремонтные работы
Протяженность объекта – более 1,8 км.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Покрытие автомобильной дороги на улице Ленина было с дефектами. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 2011 году, и ямочного ремонта было бы недостаточно, поэтому принято решение снять верхний слой старого покрытия. Это позволит привести дорожное полотно к нормативному состоянию, что важно в условиях высокой транспортной нагрузки.
Перед фрезерованием специалисты дорожных служб провели работы по разборке люков и в ближайшее время приступят к их замене