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На улице Ленина начались ремонтные работы

Протяженность объекта – более 1,8 км. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Согласно условиям контракта работы должны быть завершены 31 октября 2023 года, но подрядная организация трудится в ускоренном темпе и планирует закончить ремонт ранее намеченной даты.

 Покрытие автомобильной дороги на улице Ленина было с дефектами. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 2011 году, и ямочного ремонта было бы недостаточно, поэтому принято решение снять верхний слой старого покрытия. Это позволит привести дорожное полотно к нормативному состоянию, что важно в условиях высокой транспортной нагрузки.

  Перед фрезерованием специалисты дорожных служб провели работы по разборке люков и в ближайшее время приступят к их замене
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