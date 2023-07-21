На улице Ленина начались ремонтные работы

Протяженность объекта – более 1,8 км.

Согласно условиям контракта работы должны быть завершены 31 октября 2023 года, но подрядная организация трудится в ускоренном темпе и планирует закончить ремонт ранее намеченной даты.Покрытие автомобильной дороги на улице Ленина было с дефектами. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 2011 году, и ямочного ремонта было бы недостаточно, поэтому принято решение снять верхний слой старого покрытия. Это позволит привести дорожное полотно к нормативному состоянию, что важно в условиях высокой транспортной нагрузки.Перед фрезерованием специалисты дорожных служб провели работы по разборке люков и в ближайшее время приступят к их замене