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В поселке Теткино Курской области ВСУ атаковали завод

Вооруженные силы Украины атаковали завод «Мелькомбинат» в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.


 

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По информации канала, на территории предприятия разорвалось семь снарядов калибра 152 миллиметра. Они повредили кровлю сооружения, также осколками повреждены несколько хозяйственных построек.

«После этого там начался пожар. Спасатели приехали на место и все потушили», — указывается в публикации.
Согласно данным канала, пострадавших не оказалось.
Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли завод «Курскпродукт» в поселке Теткино Курской области. Отмечается, что на территорию завода попало восемь снарядов. При этом половина жителей поселка лишилась света. Часть боеприпасов повредили линию электропередачи.
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