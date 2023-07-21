В поселке Теткино Курской области ВСУ атаковали завод

Вооруженные силы Украины атаковали завод «Мелькомбинат» в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.







По информации канала, на территории предприятия разорвалось семь снарядов калибра 152 миллиметра. Они повредили кровлю сооружения, также осколками повреждены несколько хозяйственных построек.«После этого там начался пожар. Спасатели приехали на место и все потушили», — указывается в публикации.Согласно данным канала, пострадавших не оказалось.Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли завод «Курскпродукт» в поселке Теткино Курской области. Отмечается, что на территорию завода попало восемь снарядов. При этом половина жителей поселка лишилась света. Часть боеприпасов повредили линию электропередачи.