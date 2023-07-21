В поселке Теткино Курской области ВСУ атаковали завод
Вооруженные силы Украины атаковали завод «Мелькомбинат» в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«После этого там начался пожар. Спасатели приехали на место и все потушили», — указывается в публикации.
Согласно данным канала, пострадавших не оказалось.
Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли завод «Курскпродукт» в поселке Теткино Курской области. Отмечается, что на территорию завода попало восемь снарядов. При этом половина жителей поселка лишилась света. Часть боеприпасов повредили линию электропередачи.