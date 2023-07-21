В драматическом театре им. А.С. Пушкина идет ремонт

В зрительном зале выполнены работы по замене напольного покрытия. Ожидается поставка 890 театральных кресел, изготовленных из массива бука. На сцене выполнен частичный ремонт деревянных конструкций планшета сцены для дальнейшей покраски к открытию сезона. Запланирована полная замена звукового оборудования большой сцены. В фойе театра ведутся работы по приведению в первоначальный вид металлических элементов лестниц, зеркал, стен.17 ноября в драмтеатре откроется музей Щепкина. Полное финансирование экспозиции взял на себя государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина.Кроме этого, в рамках национального проекта «Культура» выделено 14 млн на будущий год. Они будут затрачены на оснащение малой сцены. Также руководство театра планирует заменить входную группу, двери зрительного зала, провести реконструкцию буфета.