В драматическом театре им. А.С. Пушкина идет ремонт
Ремонт выполняется за счет поступлений из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Общая стоимость работ на 2023 год составила около 33 млн рублей.
Фото из официальной группы ВК Курская область
17 ноября в драмтеатре откроется музей Щепкина. Полное финансирование экспозиции взял на себя государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина.
Кроме этого, в рамках национального проекта «Культура» выделено 14 млн на будущий год. Они будут затрачены на оснащение малой сцены. Также руководство театра планирует заменить входную группу, двери зрительного зала, провести реконструкцию буфета.