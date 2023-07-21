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В Курске продолжается реконструкция трамвайной сети

Трамвайные пути реконструируют поэтапно, в течение нескольких сезонов.

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 Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - Завершение более половины текущих работ первой очереди планируется уже к концу года. Так, уже почти полностью обновлена рельсошпальная решетка на разворотном кольце трамвайной остановки «Ж/д вокзал».
 Здесь, помимо транспортной инфраструктуры хотят полностью модернизировать близлежащие общественные зоны. Вместо находящегося тут рынка предлагается зона с зелеными насаждениями, аккуратным торговым центром.

Еще один активно ремонтируемый участок – аналогичное кольцо в районе Хлебозавода. Кроме новых рельс, на данной территории обещают ввести в эксплуатацию временные ангары для обслуживания подвижного состава с помещениями для вагоновожатых и прочего персонала трампарка, под мастерские, складские и прочие модуль-блоки. Гарантийный срок эксплуатации нового железнодорожного полотна, по заверениям подрядчика будет составлять более четверти века.
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