В Курске следят за состоянием пляжей
На прошлой неделе все муниципальные пляжи обрабатывались от клещей, велась работа по очистке дна акватории пляжей от мусора, веток, стекла и других опасных предметов.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
На период купального сезона в городе работают:
— пляж у спасательной станции № 1 в парке имени 50 лет ВЛКСМ;
— пляж у переходного моста в парке имени 50 лет ВЛКСМ;
— пляж у стадиона «Локомотив»;
— пляж «Олимпийский»;
— пляж в районе «Элеватормельмаша»;
— пляж у Ермошкина озера;
— пляж улице 1-й Гуторовской.