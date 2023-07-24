В Курске следят за состоянием пляжей

На прошлой неделе все муниципальные пляжи обрабатывались от клещей, велась работа по очистке дна акватории пляжей от мусора, веток, стекла и других опасных предметов.







Комитет городского хозяйства регулярно убирает территорию для отдыха вдоль водоёмов. Его специалисты просят горожан соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде и посещать только специально оборудованные места для купания, поскольку на них поддерживается не только должное санитарное состояние, но и дежурят посменные спасательные бригады.На период купального сезона в городе работают:— пляж у спасательной станции № 1 в парке имени 50 лет ВЛКСМ;— пляж у переходного моста в парке имени 50 лет ВЛКСМ;— пляж у стадиона «Локомотив»;— пляж «Олимпийский»;— пляж в районе «Элеватормельмаша»;— пляж у Ермошкина озера;— пляж улице 1-й Гуторовской.