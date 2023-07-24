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В Курске следят за состоянием пляжей

На прошлой неделе все муниципальные пляжи обрабатывались от клещей, велась работа по очистке дна акватории пляжей от мусора, веток, стекла и других опасных предметов.


Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Комитет городского хозяйства регулярно убирает территорию для отдыха вдоль водоёмов. Его специалисты просят горожан соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде и посещать только специально оборудованные места для купания, поскольку на них поддерживается не только должное санитарное состояние, но и дежурят посменные спасательные бригады.

На период купального сезона в городе работают:

— пляж у спасательной станции № 1 в парке имени 50 лет ВЛКСМ;
— пляж у переходного моста в парке имени 50 лет ВЛКСМ;
— пляж у стадиона «Локомотив»;
— пляж «Олимпийский»;
— пляж в районе «Элеватормельмаша»;
— пляж у Ермошкина озера;
 — пляж улице 1-й Гуторовской.
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