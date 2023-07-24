В Курской области началась уборочная кампания
В Советском районе прошло совещание по вопросу готовности к уборочной кампании 2023 года.
Фото с официальной сайта Курская область
В настоящее время в 23 районах Курской области сельхозпредприятия приступили к уборке урожая.
Качество и безопасность урожая проверяют специалисты Курского филиала «Центр оценки качества зерна». Сегодня в лабораториях Центра проводят исследования более чем по 500 наименованиям. По результатам проведённых исследований участники зернового рынка смогут реализовывать продукцию как на внутренних площадках, так и отправлять на экспорт.