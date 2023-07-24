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В Курской области началась уборочная кампания

В Советском районе прошло совещание по вопросу готовности к уборочной кампании 2023 года. 
Фото с официальной сайта Курская область

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В течении следующих 23-25 дней планируется убрать более 950 тысяч гектаров зерновых культур и зернобобовых культур. Хозяйствами подготовлено более 3 тысяч зерноуборочных комбайнов. На нефтебазах имеется достаточное количество горюче-смазочных материалов. По итогам года ожидается произвести более 5,5 млн тонн зерна.

В настоящее время в 23 районах Курской области сельхозпредприятия приступили к уборке урожая.

Качество и безопасность урожая проверяют специалисты Курского филиала «Центр оценки качества зерна». Сегодня в лабораториях Центра проводят исследования более чем по 500 наименованиям. По результатам проведённых исследований участники зернового рынка смогут реализовывать продукцию как на внутренних площадках, так и отправлять на экспорт.
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