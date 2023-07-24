В Курской области началась уборочная кампания

В Советском районе прошло совещание по вопросу готовности к уборочной кампании 2023 года.

В течении следующих 23-25 дней планируется убрать более 950 тысяч гектаров зерновых культур и зернобобовых культур. Хозяйствами подготовлено более 3 тысяч зерноуборочных комбайнов. На нефтебазах имеется достаточное количество горюче-смазочных материалов. По итогам года ожидается произвести более 5,5 млн тонн зерна.В настоящее время в 23 районах Курской области сельхозпредприятия приступили к уборке урожая.Качество и безопасность урожая проверяют специалисты Курского филиала «Центр оценки качества зерна». Сегодня в лабораториях Центра проводят исследования более чем по 500 наименованиям. По результатам проведённых исследований участники зернового рынка смогут реализовывать продукцию как на внутренних площадках, так и отправлять на экспорт.